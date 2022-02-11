Продуманный веб-дизайн и стильные логотипы

С 2020 года начала заниматься веб-дизайном сайтов, лендингов и приложений. До этого некоторое время создавала печатные афиши, а так же баннеры для социальных сетей. Примерно с того же времени и по сей день создаю логотипы и визитки для вашего бизнеса.

Люблю минимализм, слежу за последними трендами в дизайне и внедряю их в своим работы. Ценю открытость и дорожу пониманием, поэтому в любой работе все раскладываю по полочкам, чтобы всем все было ясно и понятно.

Дорожу временем и качеством выполняемых проектов, ведь они идут в мое драгоценное портфолио! Напишите мне и я помогу вам решить ваш запрос.