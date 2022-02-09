Дизайн, сделанный с вниманием и заботой к каждой детали.
Web/UX/UI landing page, сайты, баннеры, шаблоны для социальных сетей.
ПРИВЕТ !
Меня зовут Анна, мне 24 года, преподаватель по профессии, а в душе дизайнер.
Своими сильными сторонами считаю ответственность и аккуратность, соблюдение сроков; внимание к каждой детали; аналитическое мышление; творческое решение проблем. С помощью этих качеств мы сможем вместе сделать вашу идею красивой, полезной и что самое главное - удобной для пользователей!
Отсутствие отзывов не должно вас смущать, так как обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер :)
Образование: высшее лингвистическое, преподаватель французского и английского языков.
Владею программами:
- Figma
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Tilda
- Lightroom
- полноценные сайты
- баннеры
- шаблоны для социальных сетей
Портфолио: https://www.weblancer.net/users/annypanfilova/portfolio/
Связь:
Telegram: https://t.me/anny_panfilova
Почта: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/annypanfilova/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010101916375
Готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи.
Работаю по предоплате.
Портфолио
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