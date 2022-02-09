Дизайн, сделанный с вниманием и заботой к каждой детали

Дизайн, сделанный с вниманием и заботой к каждой детали.

Web/UX/UI landing page, сайты, баннеры, шаблоны для социальных сетей.

ПРИВЕТ !

Меня зовут Анна, мне 24 года, преподаватель по профессии, а в душе дизайнер.

Своими сильными сторонами считаю ответственность и аккуратность, соблюдение сроков; внимание к каждой детали; аналитическое мышление; творческое решение проблем. С помощью этих качеств мы сможем вместе сделать вашу идею красивой, полезной и что самое главное - удобной для пользователей!

Отсутствие отзывов не должно вас смущать, так как обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер :)

Образование: высшее лингвистическое, преподаватель французского и английского языков.

Владею программами:

Figma

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Tilda

Lightroom

- landing page

- полноценные сайты

- баннеры

- шаблоны для социальных сетей

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/annypanfilova/portfolio/

Связь:

Telegram: https://t.me/anny_panfilova

Почта: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/annypanfilova/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010101916375

Готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи.

Работаю по предоплате.