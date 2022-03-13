Ирина Алексиевич aleksievichirinaaleksievichirina
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Привет!
Меня зовут Ирина, я UX/UI дизайнер.
Около трех лет я работаю UX/UI дизайнером на различных платформах. За время работы я занималася такими проектами, как лендинги для юридической фирмы, спа-салона; онлайн-кинотеатр, онлайн-сервис доставки для пиццерии, B2C книжный онлайн-магазин и т. д. Надеюсь, что ваше предложение пополнит список моих проектов.
Более 8 месяцев работаю UX/UI дизайнером в престижной студии разработки сайтов, расположенной в Минске. За время работы мне удалось поработать с такими масштабными проектами, как:
- B2B интернет-магазин специальных товаров, расположенный в Нидерландах;
- платформа для поиска консалтинговых услуг на международном рынке;
- платформа для маржинальной торговли и криптообмена;
- матч-центр крупнейшего портала спортивных новостей в Беларуси.
- связь 24/7;
- качественная работа, выполненная в срок;
- бесплатное редактирование;
- хорошее настроение и взаимопонимание.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/irina-aleksievich-aa65471a6/
Behance: @aleksievic131a
Instagram: @itainttme
Telegram: @aleksievichirina
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