UX/UI дизайнер

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Привет!

Меня зовут Ирина, я UX/UI дизайнер.

Около трех лет я работаю UX/UI дизайнером на различных платформах. За время работы я занималася такими проектами, как лендинги для юридической фирмы, спа-салона; онлайн-кинотеатр, онлайн-сервис доставки для пиццерии, B2C книжный онлайн-магазин и т. д. Надеюсь, что ваше предложение пополнит список моих проектов.

Более 8 месяцев работаю UX/UI дизайнером в престижной студии разработки сайтов, расположенной в Минске. За время работы мне удалось поработать с такими масштабными проектами, как:

B2B интернет-магазин специальных товаров, расположенный в Нидерландах;

платформа для поиска консалтинговых услуг на международном рынке;

платформа для маржинальной торговли и криптообмена;

матч-центр крупнейшего портала спортивных новостей в Беларуси.

Что я могу гарантировать:

связь 24/7;

качественная работа, выполненная в срок;

бесплатное редактирование;

хорошее настроение и взаимопонимание.

Свяжитесь со мной, если хотите сотрудничать!

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/irina-aleksievich-aa65471a6/

Behance: @aleksievic131a

Instagram: @itainttme

Telegram: @aleksievichirina