Стильный и современный Дизайн сайта в Figma | Вёрстка сайта на Tilda

Обо мне

Добрый день!

Меня зовут Оксана. Люблю квеб-дизайн и выполняю проекты с учетом пожеланий заказчика в оговоренные сроки. Каждый день повышаю свой профессиональный уровень, в курсе последних трендов, предпочитаю чистый, минималистичный дизайн, направленный прежде всего на повышение конверсии сайта, а не "дизайн ради дизайна".

Услуги

Landing Page (одностраничный сайт)

Интернет-магазин

Сайт-визитка

Гайды

Презентации

другое (по запросу)

Что получите Вы

﻿Максимальную вовлеченность в проект, результат - качественный сайт, о котором Вы мечтали

﻿Оперативная комуникация

﻿Исполнительность и соответствие заявленым срокам

﻿Согласование всех этапов работы, внесение правок (при необходимости)

Доброжелательность и легкость в общении.

Этапы работы

﻿ Заказчик прислыает ТЗ, или заполняет бриф, обсуждаем детали

﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн

﻿﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

﻿ Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).

﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

﻿ ﻿Отправка исходников.

﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.

Контакты

Отвечаю в течение получаса Пн-Пт с 10.00 до 20.00, Сб-Вс по-возожности

Биханс: https://www.behance.net/4ec81c49

Телеграм: @vebdesign﻿

E-mail: [email protected]

личка Weblancer