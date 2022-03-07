oxanaermolaewa

Оксана oxanaermolaewa

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Стильный и современный Дизайн сайта в Figma | Вёрстка сайта на Tilda

Обо мне

Добрый день!

Меня зовут Оксана. Люблю квеб-дизайн и выполняю проекты с учетом пожеланий заказчика в оговоренные сроки. Каждый день повышаю свой профессиональный уровень, в курсе последних трендов, предпочитаю чистый, минималистичный дизайн, направленный прежде всего на повышение конверсии сайта, а не "дизайн ради дизайна".

Услуги

  • Landing Page (одностраничный сайт)
  • Интернет-магазин
  • Сайт-визитка
  • Гайды
  • Презентации
  • другое (по запросу)

Что получите Вы

  • ﻿Максимальную вовлеченность в проект, результат - качественный сайт, о котором Вы мечтали
  • ﻿Оперативная комуникация
  • ﻿Исполнительность и соответствие заявленым срокам
  • ﻿Согласование всех этапов работы, внесение правок (при необходимости)
  • Доброжелательность и легкость в общении.

Этапы работы

  • ﻿ Заказчик прислыает ТЗ, или заполняет бриф, обсуждаем детали
  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн
  • ﻿﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.

Контакты

Отвечаю в течение получаса Пн-Пт с 10.00 до 20.00, Сб-Вс по-возожности

Биханс: https://www.behance.net/4ec81c49 

Телеграм: @vebdesign﻿

E-mail: [email protected]

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