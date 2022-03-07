Стильный и современный Дизайн сайта в Figma | Вёрстка сайта на Tilda
Обо мне
Добрый день!
Меня зовут Оксана. Люблю квеб-дизайн и выполняю проекты с учетом пожеланий заказчика в оговоренные сроки. Каждый день повышаю свой профессиональный уровень, в курсе последних трендов, предпочитаю чистый, минималистичный дизайн, направленный прежде всего на повышение конверсии сайта, а не "дизайн ради дизайна".
Услуги
- Landing Page (одностраничный сайт)
- Интернет-магазин
- Сайт-визитка
- Гайды
- Презентации
- другое (по запросу)
Что получите Вы
- Максимальную вовлеченность в проект, результат - качественный сайт, о котором Вы мечтали
- Оперативная комуникация
- Исполнительность и соответствие заявленым срокам
- Согласование всех этапов работы, внесение правок (при необходимости)
- Доброжелательность и легкость в общении.
Этапы работы
- Заказчик прислыает ТЗ, или заполняет бриф, обсуждаем детали
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
КонтактыОтвечаю в течение получаса Пн-Пт с 10.00 до 20.00, Сб-Вс по-возожности
Биханс: https://www.behance.net/4ec81c49
Телеграм: @vebdesign
E-mail: [email protected]
личка Weblancer
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет-магазин органической косметики12 просмотров
- Дизайн сайта фотографа22 просмотра