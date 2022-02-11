Перенос шаблонов из photoshop в приложение Canvas

Доброго времени суток!

Необходимо перенести шаблоны меню из photoshop во встроенный в нашем веб-программном обеспечении графический редактор Canvas ( работает аналогично с figma / photoshop - только с меньшим функционалом и пока еще сыроват)

14 шаблонов (в каждый шаблон входит 3 варианта в 2 цветах и двух ориентациях). Суммарно 180 картинкок.

Примеры прикрепил.

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