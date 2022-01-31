Дизайн Сайтов
Всем привет! Меня зовут Норо и я Веб-дизайнер.Мои услуги: разработка прототипов,дизайна и адаптивов. Правки выполняю всегда бесплатно согласно техническому заданию. Анализирую ваших конкурентов.Довожу до результата ,который будет вас устраивать полностью.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, сразу приступил к задаче, выполнил все быстро и качественно) Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличная заказчица.Всем рекомендую!!