ansnorayr

Норо ansnorayr

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Дизайн Сайтов

Всем привет! Меня зовут Норо и я Веб-дизайнер.Мои услуги: разработка прототипов,дизайна и адаптивов. Правки выполняю всегда бесплатно согласно техническому заданию. Анализирую ваших конкурентов.Довожу до результата ,который будет вас устраивать полностью.

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Отзывы заказчиков

martimof
Мария 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Требуется помощь в расстановке элементов в блоке
Отличный исполнитель, сразу приступил к задаче, выполнил все быстро и качественно) Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Отличная заказчица.Всем рекомендую!!
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