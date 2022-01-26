1. Сделать сайтмап и роботс2. Проверить, что все страницы в индексе3. Убрать циклическую ссылку на главной4. Поставить иконки на категории матрасов5. Низкая скорость по текстам, оптимизировать. Что делать с картинками? https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fdoneart.ru%2F6. Ошибки валидации https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fdoneart.ru%2F7. Убрать ...
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Создать шрифт по примеру надписи, также для примера могу предоставить уже готовые слова в формате КорелДро. Нужно создать полностью шрифт кириллицей.
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