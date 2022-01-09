Настроить прием платежей на сайте

[i]Добрый день всем!)[/i] [b]Если вкратце: [/b] - Нужен человек который сможет настроить облачный хостинг от [u]amazon aws[/u]. [b]Текущая ситуация: [/b] - Наш сайт (wordpress) сейчас расположен на VPS у одного из российских сервисов. Тариф лучше среднего, почти максимальный. Но ...