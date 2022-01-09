Настроить прием платежей на сайте

$100
Системное администрированиеЗакрытнет заявок443 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить прием платежей на сайте через stripe.com 

2 года назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад