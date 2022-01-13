Ищем специалиста, глубоко разбирающегося в amoCRM. Способного аккуратно настроить триггеры интеграции, хорошо разбирающегося в salesbot на техническую поддержку. Оплата почасовая, укажите стоимость вашего часа. Все задачи ведем в jira
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настроить pfsense с распределением и учетом трафика
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