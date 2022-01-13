Настроить pfsense

Требуется настроить сервер и два поддомена на нём. Сервер облачный с рутовым доступом, один из стандартных образов Hetzner Cloud (без дополнительных надстроек, чистый образ). Система Ubuntu 20.04 К каждому поддомену необходимо подключить бесплатные SSL-сертификаты Lets Encrypt. Панель на ...