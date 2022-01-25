Настроить прием платежей на сайте

$100
Системное администрированиеЗавершен1 заявка73 просмотра
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2 года назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
dany_small
Данила 
23 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 отзывов
2 года назад
$100
2 дня
RUB
У человека не получилось выполнить задание, что честно он сам подтвердил, правда не сразу, а спустя пару дней. Отрицательный отзыв писать не буду, потому как специалист хороший. Всякое бывает.
Отличный заказчик и приятный человек. Всегда относится с пониманием и ценит как свое, так и чужое время. Рекомендую!