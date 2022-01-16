Сервер + прога к ней на десктоп

Нужен сервер, который обслуживает сим-карты билайн.

Допустим есть 1000 сим-карт. Они ежедневно пополняются. Мы это видим в ЛК билайн и начисляем на баланс в нашей системе.

Ежедневно списываем с этого баланса абонентскую плату(АП). Если уходит в минус номер- блокируем. Как пополнил- разблокируем. Кончаются деньги – отправляем смс.

Есть апи ключи билайна для блокировки.

Руками нужно иметь воззможность корректировать баланс.

Так же у нас есть пул заблокированных номеров, которые разблокируются при пополнении.

Так же все заблокированные раз в 3 месяца на пару минут разблокируем.

+ десктопная прога для винды чтобы управлять этим

Есть пример, который уже работает. Нужно свой сделать