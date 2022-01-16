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Помочь установить live usb kali linux для использования на macos
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Есть необходимость использования live usb с кали на маке, не получается установить, нужна помощь.
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