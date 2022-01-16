Деплой проекта Django

Необходимо развернуть проект на Django с помощью Gunicorn, Nginx на сервере.

Настроить траффик через HTTPS.

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Задача по учебе на тему "безопасности". Поэтому хорошо, если будут еще дополнительные методы настройки, кроме https.

С меня маленький проект и название домена.

Также если будет возможность показать выполнение деплоя или записи экрана за доп стоимость