Установить базу данных на сервер

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки576 просмотров
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Все файлы есть нужно только установить на сервер на мой ПК через teamviever 

2 года назад
guest_1642626781583
2 года в сервисе
Был
2 года назад