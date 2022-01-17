Нужно выбрать, установить майнинг пул биткоина.
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Необходимо настроить MITM для прокси сервера squid
Нужен header, payload etc
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