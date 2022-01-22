Отредактировать CSV и YML файлы

Системное администрированиеЗакрытнет заявок585 просмотров
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Исправить CMS и YML файлы. Подробности и ТЗ обсудим с кандидатом в личных сообщениях или по телефону.

2 года назад
yuryseryshev
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад