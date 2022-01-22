Донастроить sftp + ftp

$10
Системное администрированиеЗавершен1 заявка477 просмотров
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Необходимо донастроить sftp + ftp на сервере.

2 года назад
Sh1ning
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$20
1 день
Как всегда все отлично. Хороший исполнитель, который берет адекватные деньги за свои услуги.
Рад работать с Александром! Всегда на связи, профессионал! Быстрая оплата!