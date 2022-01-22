Нужен сисадмин для помощи в разработке облачного ПО

Мы занимаемся разработкой ПО для облачного гейминга. За основу для передачи данных, мы взяли moonlight и openstream в качестве расширения для AMD. Необходимо произвести корректную настройку openstream, чтобы можно было его подключать к мунлайту и описать свои действия для дальнейшей их автоматизации с нашей стороны. Работа практически во всех чертах консультационная, но только на 1 проект. Для проверки ваших скиллов, мы дадим оплачиваемое тестовое в размере 40$. Вообщем проект планируем реализовать за 12 дней, с учётом набросков на руках