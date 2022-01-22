Здравствуйте, нужно помощь на сайте с настройками css, там есть файлы css нужно правильно настроить что бы все страницы включая и в аккаунте пользователя сайта работали корректно с мобильных телефонов и других устройств, ...
Нужен сисадмин для помощи в разработке облачного ПО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся разработкой ПО для облачного гейминга. За основу для передачи данных, мы взяли moonlight и openstream в качестве расширения для AMD. Необходимо произвести корректную настройку openstream, чтобы можно было его подключать к мунлайту и описать свои действия для дальнейшей их автоматизации с нашей стороны. Работа практически во всех чертах консультационная, но только на 1 проект. Для проверки ваших скиллов, мы дадим оплачиваемое тестовое в размере 40$. Вообщем проект планируем реализовать за 12 дней, с учётом набросков на руках
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