Elfchat 6 установка на хостинг

$5
Системное администрированиеЗавершен1 заявка596 просмотров
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Нужно помочь с настройкой Elfchat 6.

Загрузил,выставил права, создал доп.папку, но окно установки не отображается.

Делал всё по инструкции.

Хелп ми

2 года назад
bizdmit
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Отличный исполнитель. Алексей быстро разобрался с чужим скриптом, дал рекомендации. Только положительные эмоции от работы с данным исполнителем.
Спасибо за задачу! Дмитрий - профессионал, четкая задача, всегда на связи и приятное общение.