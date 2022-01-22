Компонент на Vue 3 не потдерживает SSR и выдаёт ошибку на сервере

Системное администрированиеЗакрытнет заявок754 просмотра
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https://stackoverflow.com/questions/70840451/vue-3-component-ssr-not-support

Суть в том что на сервере компонент не импортируеться так как он не умеет работать на стороне сервера - и я думаю что делать на стороне сервера возможно импортировать фейковый какой-то компонент чтобы не было ошибки

2 года назад
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад