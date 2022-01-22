Работа срочная, после попытки почистить сервер не понимается mysql, а на другом после обнаружения вирусов вылезла 403 Сервер centos
Компонент на Vue 3 не потдерживает SSR и выдаёт ошибку на сервере
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://stackoverflow.com/questions/70840451/vue-3-component-ssr-not-support
Суть в том что на сервере компонент не импортируеться так как он не умеет работать на стороне сервера - и я думаю что делать на стороне сервера возможно импортировать фейковый какой-то компонент чтобы не было ошибки
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