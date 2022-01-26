Исправить ошибки в гугл ads и наладить правильную работу.

$34
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки614 просмотров
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Реклама в гугл ads работала нормально, но что то пошло не так и обявления неактивны, пишет исправте обявления, но в них нет ошибок.

Вобщем нужна помощь с этой проблемой.

если поможешь готов оплатить 800-1000 грн.

2 года назад
guest_16434659197963
2 года в сервисе
Был
2 года назад