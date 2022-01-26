Исправить ошибки в гугл ads и наладить правильную работу.

Есть готовый сайт под компьютерную версию нашей игры https://smartrp.by Вот сейчас нужно сделать всё тоже самое, что и там, но под мобильную версию игры, то есть на другой домен, на другую верстку (главный экран https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/) и ...