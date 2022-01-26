Требуется настроить аналитику для wildberries.

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки614 просмотров
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Требуется настроить аналитику для wildberries.

Нам надо настроить управленческую отчетность, сквозную аналитику, а так же возможность делать аб тесты и видеть их результаты. Мы не разбираемся, но вроде как это можно сделать с помощью данных сервисов:

topseller.ru

moysklad.ru

moysklad.ru/integratsii/apps/otchety-prof/

оплпта 5000р

пишите ваш телеграм

2 года назад
guest_16296314565269
2 года в сервисе
Был
2 года назад