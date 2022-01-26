Собрать докер контейнер для старого проекта на Yii2 Advanced

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки578 просмотров
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Для сборки React и npm.Пробовали сделать сами, но встали на том, что Yii2 через exec вызывает команду sass.
2 года назад
alto_codes
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад