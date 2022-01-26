Есть почтовый сервер на базе Zimbra и Centos 8. При отправке писем через CRM появляется ошибка. Ошибка отправки писем через CRM - "Message failed: 421 4.4.2 zimbra.domen.ua Error: timeout exceeded" 1. Необходимо увеличить время ожидания сервера zimbra, надо ...
Собрать докер контейнер для старого проекта на Yii2 Advanced
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