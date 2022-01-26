Наладить роботу google ads, исправить ошибки.

Всё прекрасно работало. Но пришла беда... Пишет кампания неактивна (исправьте объявления), но до этого они прекрасно работали и проблем не было, да и при проверки на нарушение правил пишет всё ок...

В общем необходима помощь с гарантией оплаты за проделанную роботу.