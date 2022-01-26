Наладить роботу google ads, исправить ошибки.

Системное администрированиеЗакрытнет заявок490 просмотров
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Всё прекрасно работало. Но пришла беда... Пишет кампания неактивна (исправьте объявления), но до этого они прекрасно работали и проблем не было, да и при проверки на нарушение правил пишет всё ок...

В общем необходима помощь с гарантией оплаты за проделанную роботу.

2 года назад
guest_16434659197963
2 года в сервисе
Был
2 года назад