Реклама в гугл ads работала нормально, но что то пошло не так и обявления неактивны, пишет исправте обявления, но в них нет ошибок. Вобщем нужна помощь с этой проблемой. если поможешь готов оплатить 800-1000 грн.
Наладить роботу google ads, исправить ошибки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всё прекрасно работало. Но пришла беда... Пишет кампания неактивна (исправьте объявления), но до этого они прекрасно работали и проблем не было, да и при проверки на нарушение правил пишет всё ок...
В общем необходима помощь с гарантией оплаты за проделанную роботу.
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