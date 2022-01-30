Установить расширение PHP на ISPManager

$10
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок586 просмотров
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Есть ISPmanager Lite 6.41.0 Необходимо для альтернативной версии PHP 7.4 установить расширение redis чтобы оно появилось для включения/выключения в панели.

PHP
2 года назад
2cubes
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад