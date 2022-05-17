Evgenii-Onegin

Системный администратор Контакты: Skype: live:peklichea Telegram: PeklichEA Администрирование и обслуживание: - Парка физических и виртуальных серверов (HP класса DL и BL, VMware, MS Hyper-V); - Широкого круга различных ОС (MS Windows Server, CentOS, Ubuntu, FreeBSD); - Систем хранения данных и резервного копирования (HP StoreOnce, HP StoreEver, Symatec Backup Exec); - Оборудования для организации сетей SAN (HP, Huawei); - Сетевого оборудования (Cisco); - Криптошлюзов (VipNet, С-Терра) - Систем телефонной связи (Alcatel, Addpac, 3cx, Cisco UMS, Asterisk); - Почтовых систем (MS Exchange, Postfix); - Систем корпоративного общения (MS Lync/SfB, Zoom, Cisco Webex); - Парка серверов 1С, серверов СУБД (MS SQL Server); - Системы управления КЕ (MS SCCM); - Систем мониторинга (Zabbix, Solarwind, ELK, PRTG); - Корневых сервисов (MS AD, MS DNS Server, MS DHCP Server); - Систем антивирусной защиты и антиспам (Kaspersky); - Систем видеоконференцсвязи (Polycom); - Парка Веб-серверов (Nginx, Apache, Bitrix); - Обеспечение бесперебойности работы ИТ инфраструктуры; - Учет ключевого ИТ оборудования и лицензий на ПО; - Активное участие во внедрении новых сервисов и систем; - Автоматизация и централизация процессов управления инфраструктурой (Ansible, terraform, gitlab, Rudder) - Ведение проектов развития ИТ инфраструктуры. NginxCentOSApacheUbuntuFreeBSDБитриксAsteriskPostfixSQL

Я против войны в Украине !