Evgenii-Onegin

Евгений Evgenii-Onegin

 
31 годРоссия/Ханты-Мансийск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Системный администратор

Контакты:

Skype: live:peklichea

Telegram: PeklichEA

Администрирование и обслуживание:

- Парка физических и виртуальных серверов (HP класса DL и BL, VMware, MS Hyper-V);

- Широкого круга различных ОС (MS Windows Server, CentOS, Ubuntu, FreeBSD);

- Систем хранения данных и резервного копирования (HP StoreOnce, HP StoreEver, Symatec Backup Exec);

- Оборудования для организации сетей SAN (HP, Huawei);

- Сетевого оборудования (Cisco);

- Криптошлюзов (VipNet, С-Терра)

- Систем телефонной связи (Alcatel, Addpac, 3cx, Cisco UMS, Asterisk);

- Почтовых систем (MS Exchange, Postfix);

- Систем корпоративного общения (MS Lync/SfB, Zoom, Cisco Webex);

- Парка серверов 1С, серверов СУБД (MS SQL Server);

- Системы управления КЕ (MS SCCM);

- Систем мониторинга (Zabbix, Solarwind, ELK, PRTG);

- Корневых сервисов (MS AD, MS DNS Server, MS DHCP Server);

- Систем антивирусной защиты и антиспам (Kaspersky);

- Систем видеоконференцсвязи (Polycom);

- Парка Веб-серверов (Nginx, Apache, Bitrix);

- Обеспечение бесперебойности работы ИТ инфраструктуры;

- Учет ключевого ИТ оборудования и лицензий на ПО;

- Активное участие во внедрении новых сервисов и систем;

- Автоматизация и централизация процессов управления инфраструктурой (Ansible, terraform, gitlab, Rudder)

- Ведение проектов развития ИТ инфраструктуры.

NginxCentOSApacheUbuntuFreeBSDБитриксAsteriskPostfixSQL