Evgenii-Onegin

Евгений Evgenii-OneginEvgenii-Onegin
Контакты:
Skype: live:peklichea
Telegram: PeklichEA
Администрирование и обслуживание:
- Парка физических и виртуальных серверов (HP класса DL и BL, VMware, MS Hyper-V);
- Широкого круга различных ОС (MS Windows Server, CentOS, Ubuntu, FreeBSD);
- Систем хранения данных и резервного копирования (HP StoreOnce, HP StoreEver, Symatec Backup Exec);
- Оборудования для организации сетей SAN (HP, Huawei);
- Сетевого оборудования (Cisco);
- Криптошлюзов (VipNet, С-Терра)
- Систем телефонной связи (Alcatel, Addpac, 3cx, Cisco UMS, Asterisk);
- Почтовых систем (MS Exchange, Postfix);
- Систем корпоративного общения (MS Lync/SfB, Zoom, Cisco Webex);
- Парка серверов 1С, серверов СУБД (MS SQL Server);
- Системы управления КЕ (MS SCCM);
- Систем мониторинга (Zabbix, Solarwind, ELK, PRTG);
- Корневых сервисов (MS AD, MS DNS Server, MS DHCP Server);
- Систем антивирусной защиты и антиспам (Kaspersky);
- Систем видеоконференцсвязи (Polycom);
- Парка Веб-серверов (Nginx, Apache, Bitrix);
- Обеспечение бесперебойности работы ИТ инфраструктуры;
- Учет ключевого ИТ оборудования и лицензий на ПО;
- Активное участие во внедрении новых сервисов и систем;
- Автоматизация и централизация процессов управления инфраструктурой (Ansible, terraform, gitlab, Rudder)
- Ведение проектов развития ИТ инфраструктуры.