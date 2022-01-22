Andrey_Lukashin

Андрей Andrey_Lukashin

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта

    Создание уникального дизайна сайта с учетом современных трендов и удобства для пользователей. Ожидается проработка макетов и элементов интерфейса для повышения функциональности и эстетики сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать дизайн сайта в Figma

    Необходимо разработать дизайн небольшого сайта в Figma, основываясь на предоставленном ТЗ и брендбуке. Ищется опытный специалист для консультации по выбору CMS и реализации проекта. Возможность сотрудничества на будущие проекты при успешном выполнении заказа.

    Figma
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дизайна веб-сайта

    Необходима разработка дизайна веб-сайта для нового сервиса кредитования. Требуется создать макеты в Figma с 8-10 смысловыми блоками, а также сверстать сайт на платформе Tilda. Важно подключить доменное имя и установить SSL сертификат. Будет преимуществом умение проводить SEO настройку на Tilda.

    FigmaTilda
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    3 года назад