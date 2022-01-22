Andrey_Lukashin

Создание уникального дизайна сайта с учетом современных трендов и удобства для пользователей. Ожидается проработка макетов и элементов интерфейса для повышения функциональности и эстетики сайта.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Создание уникального дизайна сайта с учетом современных трендов и удобства для пользователей. Ожидается проработка макетов и элементов интерфейса для повышения функциональности и эстетики сайта.
Необходимо разработать дизайн небольшого сайта в Figma, основываясь на предоставленном ТЗ и брендбуке. Ищется опытный специалист для консультации по выбору CMS и реализации проекта. Возможность сотрудничества на будущие проекты при успешном выполнении заказа.
Необходима разработка дизайна веб-сайта для нового сервиса кредитования. Требуется создать макеты в Figma с 8-10 смысловыми блоками, а также сверстать сайт на платформе Tilda. Важно подключить доменное имя и установить SSL сертификат. Будет преимуществом умение проводить SEO настройку на Tilda.