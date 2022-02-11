👍Создаю современный и логичный дизайн лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов
Привет!
Я - Таня. Очень ответственный веб-дизайнер.
Живу в Москве. Ко мне на "ты".
Уделю большое внимание структуре и логике сайта. Проведу глубокий анализ бизнеса клиента, чтобы сделать по-настоящему классный и полезный сайт. Делаю в первую очередь для пользователей, удобство на первом месте.
Ах да! Просто обожаю дизайнить в Фигме, котов и вкусную еду. Мечтаю увидеть Исландию
👍Для вас могут быть полезны мои услуги
FIGMA: Сделаю для вас лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин. Задизайню меню, кнопки, формы обратной связи и всё, что захотите)
TILDA: При необходимости соберу сайт из готовых блоков и/или с помощью zero-block. Настрою базовую или пошаговую анимацию.
Свяжитесь со мной любым удобным способом:Telegram:@trudavina
Эл. почта: [email protected]
Работаю по предоплате в 30%Но верну ее, если вдруг не сработаемся. Дизайн - вещь очень субъективная
Стоимость услугКаждый проект индивидуален. Итоговую стоимость смогу назвать после того, как вы заполните бриф.
蘭А все правки бесплатноНе гонюсь за количеством, хочу, чтобы заказчик остался доволен проделанной работой, а сайт приносил пользу!
Способы оплатыЯндекс.деньги: 4100117319804273
Мы всегда можем обсудить иной способ оплаты при личном общении
Портфолио
- Сайт для студии архитектуры и дизайнанет просмотров
- Лонгрид / Сияние / Стэнли Кубрикнет просмотров
- Креативный лонгрид о развитии бренда "Барби"нет просмотров
- Редизайн многостраничника для школы танцев12 просмотров
- Интернет-магазин дизайнерских светильников65 просмотров