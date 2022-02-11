Дизайн сайтов, лендингов, ui/ux

﻿👍Создаю современный и логичный дизайн лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов

Привет!

Я - Таня. Очень ответственный веб-дизайнер.

Живу в Москве. Ко мне на "ты". 

Уделю большое внимание структуре и логике сайта. Проведу глубокий анализ бизнеса клиента, чтобы сделать по-настоящему классный и полезный сайт. Делаю в первую очередь для пользователей, удобство на первом месте.

Ах да! Просто обожаю дизайнить в Фигме, котов и вкусную еду. Мечтаю увидеть Исландию

👍Для вас могут быть полезны мои услуги

FIGMA: Сделаю для вас лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин. Задизайню меню, кнопки, формы обратной связи и всё, что захотите)

TILDA: При необходимости соберу сайт из готовых блоков и/или с помощью zero-block. Настрою базовую или пошаговую анимацию.

Свяжитесь со мной любым удобным способом:

Эл. почта: [email protected]

Работаю по предоплате в 30%

Но верну ее, если вдруг не сработаемся. Дизайн - вещь очень субъективная 

Стоимость услуг

Каждый проект индивидуален. Итоговую стоимость смогу назвать после того, как вы заполните бриф.

蘭А все правки бесплатно

Не гонюсь за количеством, хочу, чтобы заказчик остался доволен проделанной работой, а сайт приносил пользу!

Способы оплаты

Яндекс.деньги: 4100117319804273

Мы всегда можем обсудить иной способ оплаты при личном общении 