rudavina

Таня rudavina

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов, лендингов, ui/ux

﻿👍Создаю современный и логичный дизайн лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов

Привет!

Я - Таня. Очень ответственный веб-дизайнер.

Живу в Москве. Ко мне на "ты". 

Уделю большое внимание структуре и логике сайта. Проведу глубокий анализ бизнеса клиента, чтобы сделать по-настоящему классный и полезный сайт. Делаю в первую очередь для пользователей, удобство на первом месте. 

Ах да! Просто обожаю дизайнить в Фигме, котов и вкусную еду. Мечтаю увидеть Исландию

👍Для вас могут быть полезны мои услуги

FIGMA: Сделаю для вас лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин. Задизайню меню, кнопки, формы обратной связи и всё, что захотите)

TILDA: При необходимости соберу сайт из готовых блоков и/или с помощью zero-block. Настрою базовую или пошаговую анимацию.

Свяжитесь со мной любым удобным способом:

Telegram:@trudavina﻿

Эл. почта: [email protected]

Работаю по предоплате в 30%

Но верну ее, если вдруг не сработаемся. Дизайн - вещь очень субъективная 

Стоимость услуг

Каждый проект индивидуален. Итоговую стоимость смогу назвать после того, как вы заполните бриф.

蘭А все правки бесплатно

Не гонюсь за количеством, хочу, чтобы заказчик остался доволен проделанной работой, а сайт приносил пользу!

Способы оплаты

Яндекс.деньги: 4100117319804273

Мы всегда можем обсудить иной способ оплаты при личном общении 

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Отзывы заказчиков

guest_16443554140493
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Дизайн сертификата
Работой довольны, быстро, коммуникативно, помогла определиться с оформлением и доработала до идеала. Очень рекомендую!)
Очень понравился нестандартный запрос, отлично посотрудничали 👏🏻
Ответный отзыв
guest_16443554140493
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Логотип для инстаграмма
Спасибо за работу, очень быстро и сразу нашли общий язык, предложили стиль в рамках запрашиваемого. Результат очень понравился и превзошёл ожидания!
Очень понравилась совместная работа. 💪
Ответный отзыв
izolna
Алина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Иконки для сайта
Все отлично! Спасибо за работу!
Быстро сработались, понятное ТЗ, спасибо за доверие!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
$850/час
от $20000от 7 дней
нет рейтинга