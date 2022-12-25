Привет!
Для начала хочу поблагодарить Вас за то, что посетили мой профиль!
Немного о себе:
Мне 28 лет я из г. Мурманска. Ровно 2 года назад решил в корне изменить свою жизнь и перебраться в прекрасный
г. Санкт-Петербург. Я молодой специалист открытый к экспериментам и новому опыту. С детства люблю творчество.
Слежу за новинками в веб-дизайне, учусь и прокачиваю свои навыки.
Мои преимущества:
Я всегда на связи, на вопросы отвечаю оперативно.
Учитываю все пожелания.
Проникаюсь в проект с головой.
Я за качественный и достойный результат.
Процесс сотрудничества:
Обговариваем пожелания и предпочтения, желательно если будет ТЗ. Либо отправляю вам бриф на заполнение.
Согласовываем сроки выполнения и оплату проекта. Работаю по предоплате 20% или по безопасной сделки. Если дизайн не понравится, то я верну аванс.
Произвожу анализ вашего рынка, изучаю "Боли" ЦА
Создаю прототип, подбираю шрифт, цветовую гамму, картинки.
После Вашего утверждения делаю дизайн
Оплата оставшиеся 80% и передаю макет.
Необходимые правки будут внесены бесплатно.
Контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @Olsh_O
Портфолио
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