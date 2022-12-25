Веб-дизайн

Привет!

Для начала хочу поблагодарить Вас за то, что посетили мой профиль!

Немного о себе:

Мне 28 лет я из г. Мурманска. Ровно 2 года назад решил в корне изменить свою жизнь и перебраться в прекрасный

г. Санкт-Петербург. Я молодой специалист открытый к экспериментам и новому опыту. С детства люблю творчество.

Слежу за новинками в веб-дизайне, учусь и прокачиваю свои навыки.

Мои преимущества:

Я всегда на связи, на вопросы отвечаю оперативно.

Учитываю все пожелания.

Проникаюсь в проект с головой.

Я за качественный и достойный результат.

Процесс сотрудничества:

Обговариваем пожелания и предпочтения, желательно если будет ТЗ. Либо отправляю вам бриф на заполнение.

Согласовываем сроки выполнения и оплату проекта. Работаю по предоплате 20% или по безопасной сделки. Если дизайн не понравится, то я верну аванс.

Произвожу анализ вашего рынка, изучаю "Боли" ЦА

Создаю прототип, подбираю шрифт, цветовую гамму, картинки.

После Вашего утверждения делаю дизайн

Оплата оставшиеся 80% и передаю макет.

Необходимые правки будут внесены бесплатно.

Контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @Olsh_O