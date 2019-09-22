axostrov

Алексей axostrov

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оформить мобильную страницу сайта joomla

    Есть страничка на мобильной версии сайта joomla ресторанной тематики, которая формируется компонентом. Необходимо оформить ее в трех стилях (соответствует стилю оформления ресторанов): - классика - хайтек - лофт Стиль должен ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка компонента joomla

    На сайте joomla установлен компонент joomgallery для публикации фотографий. У него есть view одиночной загрузки. Необходимо добавить параметр url - ссылку для перехода. И если этот параметр заполнен, после загрузки фото переходить по этой ссылке

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка компонента joomla

    Есть компонент joomla, который сейчас отображает устройства, введенные в базу. Необходимо доработать: 1. Сделать возможность добавления нового устройства 2. Сделать возможность давать полномочия на просмотр пользователям по номеру телефона (сейчас логин ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Устранить ошибки css

    Необходимо устранить ошибки в мобильном css: 1. Некорректное отображение шапки сайта  - вылезает за ширину экрана. (и в хроме и в файерфоксе) 2. Некорректное отображение тела страницы ( только файерфокс) 3. Некорректное ...

    CSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать прошивку Arduino ESP8266

    Необходимо Создать программу для ардуино: страницу настроек с сохранением данных, подключение к wifi, выполнение команд, управление по протоколу MQTT (результат — исходный текст, корректно работающая прошивка):

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать наложение водяного знака-текста в компоненте joomla

    Исходные данные: имеется самописный (на основе стандартного) модуль регистрации пользователя. Чистый объем кода php – 300 строк  Нужно его допилить..  В процессе регистрации на сайт грузятся фото паспорта, нужно прикрутить автоматическое наложение водяного знака ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка самописного компонента Joomla

    Что есть: Компонент бронирования на сайте http://encenter.smart-assist.ru/, оригинал – компонент записи на прием от sitogon.ru (там же можно посмотреть демо). Чтобы просмотреть в демо расписание (fl1_1.png), в демо: просмотреть список специалистов – записаться. Внешний ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка компонента Joomla

    Что есть:  1. Компонент бронирования, оригинал – компонент записи на прием от sitogon.ru (там же можно посмотреть демо).  1.1. Чтобы просмотреть в демо расписание (fl3_3.png),  в демо: просмотреть список специалистов – записаться  ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка стандартного профиля пользователя Joomla 3

    Есть сайт на joomla3.  Необходимо расширить (либо сделать копию и доработать, главное чтобы эта правка выдерживала установку обновлений joomla) стандартный компонент "Профиль пользователя" – сделать возможность загрузки фотографий к профилю. Сохранять для каждого пользователя ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Необходимо поправить css для одной страницы joomla
CSSJoomla
Четкая задача. Отличная коммуникация. Моментальная оплата. За небольшой бонус отдельное спасибо. Мои рекомендации.
Быстро, четко, с объяснениями. Никаких вопросов. Рекомендую.
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