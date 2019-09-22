Есть страничка на мобильной версии сайта joomla ресторанной тематики, которая формируется компонентом. Необходимо оформить ее в трех стилях (соответствует стилю оформления ресторанов): - классика - хайтек - лофт Стиль должен ...
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
На сайте joomla установлен компонент joomgallery для публикации фотографий. У него есть view одиночной загрузки. Необходимо добавить параметр url - ссылку для перехода. И если этот параметр заполнен, после загрузки фото переходить по этой ссылкеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть компонент joomla, который сейчас отображает устройства, введенные в базу. Необходимо доработать: 1. Сделать возможность добавления нового устройства 2. Сделать возможность давать полномочия на просмотр пользователям по номеру телефона (сейчас логин ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо устранить ошибки в мобильном css: 1. Некорректное отображение шапки сайта - вылезает за ширину экрана. (и в хроме и в файерфоксе) 2. Некорректное отображение тела страницы ( только файерфокс) 3. Некорректное ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо Создать программу для ардуино: страницу настроек с сохранением данных, подключение к wifi, выполнение команд, управление по протоколу MQTT (результат — исходный текст, корректно работающая прошивка):Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $4Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Исходные данные: имеется самописный (на основе стандартного) модуль регистрации пользователя. Чистый объем кода php – 300 строк Нужно его допилить.. В процессе регистрации на сайт грузятся фото паспорта, нужно прикрутить автоматическое наложение водяного знака ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Что есть: Компонент бронирования на сайте http://encenter.smart-assist.ru/, оригинал – компонент записи на прием от sitogon.ru (там же можно посмотреть демо). Чтобы просмотреть в демо расписание (fl1_1.png), в демо: просмотреть список специалистов – записаться. Внешний ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Что есть: 1. Компонент бронирования, оригинал – компонент записи на прием от sitogon.ru (там же можно посмотреть демо). 1.1. Чтобы просмотреть в демо расписание (fl3_3.png), в демо: просмотреть список специалистов – записаться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на joomla3. Необходимо расширить (либо сделать копию и доработать, главное чтобы эта правка выдерживала установку обновлений joomla) стандартный компонент "Профиль пользователя" – сделать возможность загрузки фотографий к профилю. Сохранять для каждого пользователя ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад