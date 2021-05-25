IgorFomin

Игорь IgorFomin

 
58 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
SEO оптимизатор

Продвигаю на постоянной основе несколько сайтов различной тематики.

Здесь зарегистрировался для работы над сайтом парк-отеля "Солнечный".

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$620
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки и исправление ошибок на сайте

    Требуются опытные веб-программисты для исправления типичных ошибок на сайтах: ошибки HTML, 404, настройка переадресации, дубли и другие задачи. Работы согласовываются по перечню и оценке трудозатрат. Заинтересован в постоянном сотрудничестве, поэтому важно указать опыт, навыки и стоимость услуг. Портфолио приветствуется.

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Страница для сайта

    $100

    Требуется разработать новую страницу для сайта с адаптивными макетами. Обратите внимание на важность адаптивного дизайна для различных устройств. Подробности будут обсуждены в личных сообщениях.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать дизайн сайта

    $760

    Нужно разработать адаптивный дизайн сайта: главная страница и несколько внутренних. Подробное ТЗ и пожелания обсудили.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$620
10 баллов
2 года назад
Адптивный дизайн сайта
Адаптивный дизайн
Очень комфортно работать с Игорем — замечательный заказчик, рекомендую! Спасибо за интересный проект! ? С удовольствием займусь новым дизайном)
Большое спасибо за качественный дизайн и быструю работу. Обращаюсь к Алексей не первый раз. Все пожелания учтены, все правки вносятся быстро. Рекомендую Алексея, как дизайнера с хорошим вкусом и как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
4 года назад
Страница для сайта
Прекрасный заказчик! Прислал понятное ТЗ, быстро все оплатил, был все время на связи. Очень комфортно работать с Игорем! 🚀
Спасибо за быстрое и качественное выполнение заказа! Обращался второй раз. За повторный заказ получил скидку.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$760
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн сайта
Понравилось работать с Игорем. Отличный заказчик! Всегда на связи, подробное ТЗ, понятные пожелания и быстрая оплата! Рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю с ним! 🚀🚀🚀
Алексей замечательно справился с работой. Отличный вкус. Попадание практически с первого раза (незначительные дополнительные пожелания выполняются сходу). Всегда на связи. Сроки соблюдаются точно.
Ответный отзыв