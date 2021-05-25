Требуется разработать макет сайта, включая главную и внутреннюю страницы, с учетом адаптивности под планшеты и смартфоны. Обсуждены детали проекта.
Продвигаю на постоянной основе несколько сайтов различной тематики.
Здесь зарегистрировался для работы над сайтом парк-отеля "Солнечный".
- $620Дизайн сайтовнет заявокЗавершен2 года назад
Требуются опытные веб-программисты для исправления типичных ошибок на сайтах: ошибки HTML, 404, настройка переадресации, дубли и другие задачи. Работы согласовываются по перечню и оценке трудозатрат. Заинтересован в постоянном сотрудничестве, поэтому важно указать опыт, навыки и стоимость услуг. Портфолио приветствуется.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Требуется разработать новую страницу для сайта с адаптивными макетами. Обратите внимание на важность адаптивного дизайна для различных устройств. Подробности будут обсуждены в личных сообщениях.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $760
Нужно разработать адаптивный дизайн сайта: главная страница и несколько внутренних. Подробное ТЗ и пожелания обсудили.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад