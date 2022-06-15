Веб-дизайн

😎 Свежий дизайн ворвался в чат!

﻿Замечали ли вы, что ровный и современный сайт буквально подталкивает вас к покупке продукции, которую он продает? Так и есть - эстетика, юзабилити и простота считывания информации - основа конкурентоспособного сайта!

Я помогу вашему бизнесу заработать на этом.✌

♦ Беханс: https://www.behance.net/milanamarchuk

‍ Продуманно сделаю:

﻿Лендинг

﻿Интернет - магазин

﻿Адаптивы под планшеты и смартфоны

 Как мы будем с вами работать:

1. Обсуждение ТЗ, ответы на все интересующие вопросы по срокам, оплате.

﻿2. Предоплата - 50%, начало работы над дизайном.

﻿3. Отправка промежуточных вариантов для согласования деталей.

﻿4. Утверждение готового дизайна, внесение правок, шлифовка до блеска))

﻿5. Остаточная оплата, высылаю готовый файл.

﻿6. Обмен отзывами.

 О себе

﻿Дизайнерские способности проснулись во мне еще в школе, когда я ежедневно ходила в художку и пропадала там на несколько часов. Учиться было по харду: помимо живописи, рисунка и прочих "рисовальных" предметов, у нас была объемно - пространственная композиция, построение 3D моделей из пенокартона, чертежи и другие дисциплины на проектирование.

﻿Потом решила поступить в ВУЗ на Менеджмент, где прокачала деловую коммуникацию, управление временем, оптимизацию процессов и т.д. Хотя дизайн всегда оставался в моем сердечке.

После универа решила связать себя с веб - дизайном Люблю делать мир удобнее!

蘭У меня бесплатные правки!

 Связаться со мной:

﻿Эл. почта: [email protected]

﻿Telegram: Milana_Marchukova

Пишите в любое время, отвечу в течение дня.

Буду рада новым проектам!