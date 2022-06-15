Милана Марчукова Marchukova190396Marchukova190396
😎 Свежий дизайн ворвался в чат!
Замечали ли вы, что ровный и современный сайт буквально подталкивает вас к покупке продукции, которую он продает? Так и есть - эстетика, юзабилити и простота считывания информации - основа конкурентоспособного сайта!
Я помогу вашему бизнесу заработать на этом.✌
♦ Беханс: https://www.behance.net/milanamarchuk
Продуманно сделаю:
Лендинг
Интернет - магазин
Адаптивы под планшеты и смартфоны
Как мы будем с вами работать:
1. Обсуждение ТЗ, ответы на все интересующие вопросы по срокам, оплате.
2. Предоплата - 50%, начало работы над дизайном.
3. Отправка промежуточных вариантов для согласования деталей.
4. Утверждение готового дизайна, внесение правок, шлифовка до блеска))
5. Остаточная оплата, высылаю готовый файл.
6. Обмен отзывами.
О себе
Дизайнерские способности проснулись во мне еще в школе, когда я ежедневно ходила в художку и пропадала там на несколько часов. Учиться было по харду: помимо живописи, рисунка и прочих "рисовальных" предметов, у нас была объемно - пространственная композиция, построение 3D моделей из пенокартона, чертежи и другие дисциплины на проектирование.
Потом решила поступить в ВУЗ на Менеджмент, где прокачала деловую коммуникацию, управление временем, оптимизацию процессов и т.д. Хотя дизайн всегда оставался в моем сердечке.
После универа решила связать себя с веб - дизайном Люблю делать мир удобнее!
蘭У меня бесплатные правки!
Связаться со мной:
Эл. почта: [email protected]
Telegram: Milana_Marchukova
Пишите в любое время, отвечу в течение дня.
Буду рада новым проектам!
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