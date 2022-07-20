Deniso4ka12

Привет! Я Денис — и я создаю крутые сайты.
Умею и знаю, как создать эффективный сайт, который привлечет много новых потенциальных клиентов. Создаю современные сайты, которыми легко пользоваться и которые обращают внимание на самую важную информацию.
ОБО МНЕ
1. Гарантирую качество
2. Придерживаюсь сроков
3. Помогу составить ТЗ
4. Выполняю работу до конца
5. Бесплатные правки
6. Работаю в Тильде
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Заказчик заполняет анкету, обсуждаем проект.
2. Создание первой страницы.
3. Предоплата 50% от суммы заказа.
4. Утверждение дизайна.
5. Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
6. Передача сайта.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ:
Телеграмм: https://t.me/denis_desiggn
Инстаграм: https://instagram.com/denis_desiggn?utm_medium=copy_link
ПОРТФОЛИО: https://clck.ru/YgwGd