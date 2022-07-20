Deniso4ka12

Создание сайтов на платформе Тильда

Привет! Я Денис — и я создаю крутые сайты.

Умею и знаю, как создать эффективный сайт, который привлечет много новых потенциальных клиентов. Создаю современные сайты, которыми легко пользоваться и которые обращают внимание на самую важную информацию.

ОБО МНЕ

1. Гарантирую качество

2. Придерживаюсь сроков

3. Помогу составить ТЗ

4. Выполняю работу до конца

5. Бесплатные правки

6. Работаю в Тильде

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Заказчик заполняет анкету, обсуждаем проект.

2. Создание первой страницы.

3. Предоплата 50% от суммы заказа.

4. Утверждение дизайна.

5. Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

6. Передача сайта.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ:

Телеграмм: https://t.me/denis_desiggn

Инстаграм: https://instagram.com/denis_desiggn?utm_medium=copy_link

ПОРТФОЛИО: https://clck.ru/YgwGd