сделать несколько поп-апов для готового сайта (обратная связь, задать вопрос)
Редизайн сайта сушши
По готовому концепт-макету масштабировать дизайн на другие страницы сайта.
Выбранный исполнитель
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