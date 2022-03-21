Эффективные сайты для вашего бизнеса
Разрабатываю понятные и эффективные сайты, которые привлекают аудиторию и помогают в развитии вашего бизнеса:
— Лендинги
— Многостраничные сайты
— Интернет-магазины
Для меня важно, чтобы итоговый результат моей работы был не просто красивой картинкой, а помогал в решении задач клиента. Работаю по четко отлаженному процессу и не срываю дедлайны.
Зарегистрирована в качестве самозанятого, выдаю чеки
Больше информации и примеры работ на моем сайте https://kukotakseniya.ru/
Контакты:
Телеграм: https://t.me/kukota
Инстаграм: https://www.instagram.com/kukotakseniya/
Behance: https://www.behance.net/kukotaks
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг для курса здорового питания42 просмотра
- Интернет-магазин кристаллов и минералов на Tilda47 просмотров
- Сайт для компании по производству полипропиленовых46 просмотров
- Сайт для школы японского языка57 просмотров
- Сайт для студии светодизайна Lightclub44 просмотра