Эффективные сайты для вашего бизнеса

Разрабатываю понятные и эффективные сайты, которые привлекают аудиторию и помогают в развитии вашего бизнеса:

— Лендинги

— Многостраничные сайты

— Интернет-магазины

Для меня важно, чтобы итоговый результат моей работы был не просто красивой картинкой, а помогал в решении задач клиента. Работаю по четко отлаженному процессу и не срываю дедлайны.

Зарегистрирована в качестве самозанятого, выдаю чеки

Больше информации и примеры работ на моем сайте https://kukotakseniya.ru/

Контакты:

[email protected]

Телеграм: https://t.me/kukota

Инстаграм: https://www.instagram.com/kukotakseniya/

Behance: https://www.behance.net/kukotaks