WEB-дизайнер, UX/UI

Всем привет! Меня зову Виктория, и я web-дизайнер "до мозга костей") Очень 李 свою работу, она для меня, и работа, и хобби, и жизнь! Ухожу в поставленную мне задачу с головой, полностью погружаясь в процесс!

Мои работы можно посмотреть на Behance - https://www.behance.net/victorydesigner

А также в intagram - https://www.instagram.com/victory_webdesigner/

Уважаю мнение любого и обдумываю все ваши идеи) Но соглашаюсь не со всеми, потому что, не всегда что мы хотим, это то, что нам нужно 