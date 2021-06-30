WEB-дизайнер, UX/UI
Всем привет! Меня зову Виктория, и я web-дизайнер "до мозга костей") Очень 李 свою работу, она для меня, и работа, и хобби, и жизнь! Ухожу в поставленную мне задачу с головой, полностью погружаясь в процесс!
Мои работы можно посмотреть на Behance - https://www.behance.net/victorydesigner
А также в intagram - https://www.instagram.com/victory_webdesigner/
Уважаю мнение любого и обдумываю все ваши идеи) Но соглашаюсь не со всеми, потому что, не всегда что мы хотим, это то, что нам нужно
- Все правки делаю бесплатно (именно правки, не доработки, смекаете?)
- Общаюсь любым удобным для вас способом. Хотите в whatsapp, telegramm, viber, sqypr, discord, zoom? А может ICQ или по телефону? Да не вопрос)
- Удобная оплата: на карту, webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI)
- Сдаю проекты всегда четко в срок. Опоздала? Вот мне штраф в 10% стоимости проекта.
- Работаю по предоплате в 50%. (Либо обсуждается в зависимости от проекта)
- Не понравился дизайн? - верну предоплату) Все мы люди, и у всех разные свои вкусы и предпочтения, бывает и такое, что представления не совпали, ну что ж, не ругаться же из-за этого, лучше остаться друзьями)
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Портфолио
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