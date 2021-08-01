Веб- дизайнер / Дизайнер соц.сетей
Всем привет! Меня зовут Лера, я создаю красивые и продающие сайты, а также рекламные макеты, презентации, оформление соц.сетей, гайдов и других материалов.Моя цель - создать конверсионный и визуально уникальный лендинг, который будет отражать вас, ваш бизнес и привлекать целевую аудиторию.Почему стоит работать со мной?
- 2 года в теме интернет-маркетинга, могу подсказать по текстам, утп и разным маркетинговым фишкам.
- Имею насмотренность и чувство стиля.
- Всегда на связи, не пропадаю.
- Лояльна к правкам, готова делать до победного)
- Закончила художественную школу.
Буду рада поработать над вашим проектом и сделать крутой дизайн!)
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Портфолио
- Online furniture store158 просмотров
- Landing page for a digital agency68 просмотров
- Online store of designer jewelry55 просмотров
- Landing page for tours69 просмотров
- Landing page for a cosmetology salon55 просмотров
- Редизайн пособия для онлайн-школы62 просмотра
- Хайлайтс для Instagram98 просмотров
- Гайд для smm агентства71 просмотр
- Гайд для психолога114 просмотров
- Бесшовная карусель для Instagram97 просмотров
- Гайд для онлайн-школы английского языка200 просмотров
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