Веб- дизайнер / Дизайнер соц.сетей

Всем привет! Меня зовут Лера, я создаю красивые и продающие сайты, а также рекламные макеты, презентации, оформление соц.сетей, гайдов и других материалов.Моя цель - создать конверсионный и визуально уникальный лендинг, который будет отражать вас, ваш бизнес и привлекать целевую аудиторию.Почему стоит работать со мной?

2 года в теме интернет-маркетинга, могу подсказать по текстам, утп и разным маркетинговым фишкам.

Имею насмотренность и чувство стиля.

Всегда на связи, не пропадаю.

Лояльна к правкам, готова делать до победного)

Закончила художественную школу.

Ознакомиться с моими работами можно по ссылке: https://www.behance.net/ZValeria/ Буду рада поработать над вашим проектом и сделать крутой дизайн!)