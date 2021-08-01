LeraZ

Валерия LeraZ

 
27 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб- дизайнер / Дизайнер соц.сетей

Всем привет! Меня зовут Лера, я создаю красивые и продающие сайты, а также рекламные макеты, презентации, оформление соц.сетей, гайдов и других материалов.Моя цель - создать конверсионный и визуально уникальный лендинг, который будет отражать вас, ваш бизнес и привлекать целевую аудиторию.Почему стоит работать со мной?

  • 2 года в теме интернет-маркетинга, могу подсказать по текстам, утп и разным маркетинговым фишкам.
  • Имею насмотренность и чувство стиля.
  • Всегда на связи, не пропадаю.
  • Лояльна к правкам, готова делать до победного)
  • Закончила художественную школу.
Ознакомиться с моими работами можно по ссылке:https://www.behance.net/ZValeria/

Буду рада поработать над вашим проектом и сделать крутой дизайн!)
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