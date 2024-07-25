Ankos
Доброго времени суток. Я UX/UI дизайнер, готов разработать дизайн нескольких экранов мобильного приложения и веб сайт.
Делаю дизайн, который в первую очередь будет удобен и приятен в использовании для пользователя
Работаю в Figma.
Мои работы
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Я против войны в Украине!
Портфолио
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