Ankos

Доброго времени суток. Я UX/UI дизайнер, готов разработать дизайн нескольких экранов мобильного приложения и веб сайт.

Делаю дизайн, который в первую очередь будет удобен и приятен в использовании для пользователя

Работаю в Figma.

Мои работы

https://dribbble.com/Ankos007

Можете связываться по телеграм

https://t.me/ankos007