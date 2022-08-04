Дизайн сайта по продаже сумок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка164 просмотра

Нужен дизайн двух экранов для магазина, продающего сумки

Бюджет договорной, так как объем работы небольшой

Экраны должны быть 1400px, с возможностью быстр адаптировать их для телефонов

Всю подробную информацию  ТЗ и фотографиями предоставлю в сообщениях

3 года назад
elizabeth_kili
Елизавета 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmitrydesigner
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$40
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

dmitrydesigner
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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