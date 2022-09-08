Web Design for DEX - DeFi Pool

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Завершен1 заявка121 просмотр

Сделать дизайн для сайта defipool.finance

3 года назад
guest_16595993797418
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$1200
14 дней
Владимир провёл прекрасную работу по редизайну всего нашего проекта (сложное наполнение, много элементов). Понимает с полу слова, креативный подход, предоставил разные варианты и все сделал во время. Очень качественная работа, продолжаем сотрудничать с Владимиром по созданию элементов маркетинга:)
Аня замечательный заказчик, приятно и легко работать с такими клиентами, моментальная оплата :) Всегда рад работать с такими людьми

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
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