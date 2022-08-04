Требуется разработка воронки продаж в ClickFunnels для онлайн-школы. Необходим опыт в построении воронок и знание актуальных техник. Воронка должна быть на русском языке, но ориентирована на русскоговорящих пользователей в США. Включает создание сайта и самой воронки.