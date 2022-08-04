Перенос макета в из xd в фигму

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Закрыт29 заявок643 просмотра

Нужно перенести макет. Там 9 страниц. Переносить нужно не тупо как svg а как полноценный проект. Предлагайте цену.

Figma
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