Ищется специалист по созданию интернет-магазина на платформе Shopware. Требуется опыт работы, наличие портфолио и знание немецкого языка будет преимуществом. Обратите внимание, что предложения только по дизайну не рассматриваются.
Перенос макета в из xd в фигму
Нужно перенести макет. Там 9 страниц. Переносить нужно не тупо как svg а как полноценный проект. Предлагайте цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется разработка дизайна сайта для медицинского центра, включая десктопную и мобильную версии до 5 страниц. В качестве основы будет использован уже существующий сайт. Доступны лого и фирменные цвета для интеграции в дизайн.Дизайн сайтов90 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна двух экранов для интернет-магазина сумок. Экраны должны быть размером 1400px и легко адаптироваться для мобильных устройств. Бюджет обсуждается. Все детали и фотографии будут предоставлены в процессе работы.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется доработать простое горизонтальное меню, добавив выпадающие пункты. Также необходимо адаптировать дизайн для улучшения пользовательского опыта. Ожидается, что работа будет выполнена с учетом современных стандартов веб-дизайна.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать адаптивный дизайн для сайта услуг по металлообработке, включая главную страницу, страницу услуги, контакты и калькулятор услуг. Также требуются мелкие правки на втором сайте: изменение положения фильтра, добавление блока «вопрос-ответ» и кнопки обратного звонка. Укажите стоимость и сроки выполнения работ.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка воронки продаж в ClickFunnels для онлайн-школы. Необходим опыт в построении воронок и знание актуальных техник. Воронка должна быть на русском языке, но ориентирована на русскоговорящих пользователей в США. Включает создание сайта и самой воронки.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать новый продающий адаптивный дизайн для страницы быстрых кредитов. Дизайн должен включать шапку, подвал, сайдбар и основной контент. Внедрение на WordPress с возможностью редактирования контента через Advanced Custom Fields. Вся информация на странице должна быть сохранена. Рассмотрим заявки только от специалистов с хорошим портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработка сайта-визитки с фронтендом на React и бэкендом на Битриксе. Сайт должен включать ~10 статичных страниц, ленту новостей, форму обратной связи, ссылки на партнеров и 3D-тур. Дизайн и верстка должны быть адаптивными и соответствовать ui-киту. Необходима интеграция Яндекс.Метрики и Google Analytics. Админка должна позволять редактировать страницы и SEO-информацию. Оценка Lighthouse не ниже 70.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества. Основные задачи: создание превью для YouTube (70% заказов), постов для Telegram (20%) и Instagram (10%). Тематика включает крипту и NFT. Необходимы качественные работы и адекватные расценки.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт3 года назад