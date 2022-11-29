Нарисовать главную страницу сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок736 просмотров

Если все хорошо. После главной будут еще несколько страниц и адаптивы. Особое внимание уделить шрифтовой работе. Подробности по проекту в личные.

3 года назад
Andrepavlovski
Андрей 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работали с Андреем без предоплаты, выполнил задание по всем его требованиям, сказал что его устроило, но как дело подошло к оплате, человек начал постепенно пропадать, теперь насовсем пропал и не выходит на связь, не рекомендую

Заявки фрилансеров

Геворг
 
27 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
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