ElenaAlexanido

Елена ElenaAlexanido

 
20 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
UX UI designer

Привет, меня зовут Елена!

Работаю в Figma, PhotoShop, Illustrator. Работу выполняю качественно, оперативно и с душой

Создаю:

  • Дизайн лендингов

  • Дизайн интернет-магазинов

  • Дизайн многостраничных сайтов

  • Создание иконок и логотипов

  • Обработка фотографий

Портфолио  https://www.behance.net/fcc30ab0

Дизайн лендингаFigmaIllustratorPhotoshop
Портфолио