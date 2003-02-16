Елена ElenaAlexanidoElenaAlexanido
20 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
UX UI designer
Привет, меня зовут Елена!
Работаю в Figma, PhotoShop, Illustrator. Работу выполняю качественно, оперативно и с душой
Создаю:
Дизайн лендингов
Дизайн интернет-магазинов
Дизайн многостраничных сайтов
Создание иконок и логотипов
Обработка фотографий
Портфолио https://www.behance.net/fcc30ab0
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн логотипа мыльной продукции5 просмотров
- Восстановление фотографии10 просмотров
- Дизайн интернет-магазина11 просмотров