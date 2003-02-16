UX UI designer Привет, меня зовут Елена! Работаю в Figma, PhotoShop, Illustrator. Работу выполняю качественно, оперативно и с душой Создаю: Дизайн лендингов

Дизайн интернет-магазинов

Дизайн многостраничных сайтов

Создание иконок и логотипов

Обработка фотографий Портфолио https://www.behance.net/fcc30ab0 Дизайн лендингаFigmaIllustratorPhotoshop

Я против войны в Украине !