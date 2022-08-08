Заменить рус. текст на изображении на укр./англ.

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Завершен4 заявки228 просмотров

страница благодарности после отправки заявки содержит картинку с русским текстом.

Нужно заменить на укр. и англ.

Скрин - https://prnt.sc/zGjv1njK_0Pk

Есть исходник в png, svg, jpg, pdf

https://prnt.sc/6ILNZSIp6fOY

Украина!

3 года назад
saler2007
Валерий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

antkorchik
Антон 
22 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
все хорошо) Моментальное начало работ, через пару часов - готовый результат. Беспроблемная коммуникация. Рекомендую, как подрядчика однозначно!
Дуже добрий, замовник. Чітко описав, що треба зробити. Задав кілька запитань у повідомленнях і приступив до роботи, після закінчення Валерію все сподобалося. Швидко сплатив за роботу. Було приємно працювати, сподіваюся на подальшу співпрацю. Очень хороший, заказчик. Четко описал, что нужно сделать. Задавший несколько вопросов в сообщениях и приступил к работе, по окончании Валерию все понравилось. Быстро заплатил за работу. Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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