Дуже добрий, замовник. Чітко описав, що треба зробити. Задав кілька запитань у повідомленнях і приступив до роботи, після закінчення Валерію все сподобалося. Швидко сплатив за роботу. Було приємно працювати, сподіваюся на подальшу співпрацю. Очень хороший, заказчик. Четко описал, что нужно сделать. Задавший несколько вопросов в сообщениях и приступил к работе, по окончании Валерию все понравилось. Быстро заплатил за работу. Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.