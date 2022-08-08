Переделать сайт на тильде

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Закрыт23 заявки627 просмотров

Сайт на Тильде https://olgaermilova.com/

Развивался постепенно и стихийно, из-за чего большинство страниц сделаны в разных стилях и в плохом дизайне. Нужно создать новый современный дизайн для сайта и переделать все страницы в едином стиле. Страницы должны поддаваться дальнейшему редактированию, изменению и администрированию в конструкторе тильды

Приоритет отдаю классному дизайну, поэтому высылайте несколько примеров своих работ которыми вы гордитесь, а не все подряд

Список страниц прикрепляю

Tilda
3 года назад
ermilofff
Сергей 
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