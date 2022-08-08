Необходимо доработать дизайн сайта для литейной мастерской, производящей адресные таблички и почтовые ящики. Задача — создать гармоничный и уникальный стиль, проработать шрифты, визуально разделить блоки, улучшить элементы взаимодействия и адаптировать сайт для дальнейшей SEO-оптимизации. Требуется внимание к деталям, использование светлых фонов и создание отдельных страниц для каталога.
Переделать сайт на тильде
Сайт на Тильде https://olgaermilova.com/
Развивался постепенно и стихийно, из-за чего большинство страниц сделаны в разных стилях и в плохом дизайне. Нужно создать новый современный дизайн для сайта и переделать все страницы в едином стиле. Страницы должны поддаваться дальнейшему редактированию, изменению и администрированию в конструкторе тильды
Приоритет отдаю классному дизайну, поэтому высылайте несколько примеров своих работ которыми вы гордитесь, а не все подряд
Список страниц прикрепляю
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