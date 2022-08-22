Требуется провести обследование существующего дизайна сайта commsoft.ru с фокусом на UI/UX. Необходимо выявить недостатки в текстах, цветах и шрифтах, а также разработать изображения для атрибутов товаров, включая срок действия и платформы (Windows, macOS, Linux). Картинки должны быть качественными и легкими, с учетом общего стиля сайта.