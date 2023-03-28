paradisenoodles

Даша Власенко paradisenoodles

 
21 годРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Веб-дизайнер UX/UI дизайнер

Привет! Меня зовут Даша, я UX/UI дизайнер.

Окончила курс студии Олега Чулакова. Имею соответствующие документы об успешном окончании курса.

Мои услуги:

создаю лендинги и многостраничные сайты

свободно владею Figma

делаю редизайн сайтов

адаптирую макеты под любые устройства

создаю мобильные интерфейсы

Проведение UX исследований:

Первичный сбор данных, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, интервью и опрос, создание персонажей, User Stories/Job Stories, CJM, построение навигационной структуры сайта, прототипы

Дизайн:

Адаптивный дизайн, типографика, модульные сетки, работа с цветом, иконографика, копирайтинг, компоненты, Auto Layout, UI-kit

Знание программ:

Figma, Photoshop, After Effects

Редизайн сайтаFigmaPhotoshopAfter Effects