Веб-дизайнер UX/UI дизайнер Привет! Меня зовут Даша, я UX/UI дизайнер. Окончила курс студии Олега Чулакова. Имею соответствующие документы об успешном окончании курса. Мои услуги: создаю лендинги и многостраничные сайты свободно владею Figma делаю редизайн сайтов адаптирую макеты под любые устройства создаю мобильные интерфейсы Проведение UX исследований: Первичный сбор данных, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, интервью и опрос, создание персонажей, User Stories/Job Stories, CJM, построение навигационной структуры сайта, прототипы Дизайн: Адаптивный дизайн, типографика, модульные сетки, работа с цветом, иконографика, копирайтинг, компоненты, Auto Layout, UI-kit Знание программ: Figma, Photoshop, After Effects Редизайн сайтаFigmaPhotoshopAfter Effects

Я против войны в Украине !