Даша Власенко paradisenoodlesparadisenoodles
21 годРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Веб-дизайнер UX/UI дизайнер
Привет! Меня зовут Даша, я UX/UI дизайнер.
Окончила курс студии Олега Чулакова. Имею соответствующие документы об успешном окончании курса.
Мои услуги:
создаю лендинги и многостраничные сайты
свободно владею Figma
делаю редизайн сайтов
адаптирую макеты под любые устройства
создаю мобильные интерфейсы
Проведение UX исследований:
Первичный сбор данных, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, интервью и опрос, создание персонажей, User Stories/Job Stories, CJM, построение навигационной структуры сайта, прототипы
Дизайн:
Адаптивный дизайн, типографика, модульные сетки, работа с цветом, иконографика, копирайтинг, компоненты, Auto Layout, UI-kit
Знание программ:
Figma, Photoshop, After Effects
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Редизайн интернет-магазина Стройлон15 просмотров
- Курс домашнего кондитера12 просмотров
- Мобильное приложение по доставки бытовых продуктов14 просмотров
- Сервис для удаленной работы15 просмотров
- Редизайн сайта Sony8 просмотров