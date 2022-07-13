Требуется разработать дизайн лендинга, состоящего из 6 блоков, посвященных NFT курсу. Обеспечьте современный и привлекательный внешний вид, учитывая целевую аудиторию и функциональность сайта.
Дизайн сайта
Нужно http://ssros.ru/
Этот сайт переделатьРедизайнЖелаемый пример https://bludy3.wixsite.com/my-site-1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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