UX/UI дизайн веб-сервиса, дизайн сайта для него

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок169 просмотров

Подробное описание во вложении.

3 года назад
dubwiz
Федор 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн для сайта

    Требуется разработка дизайна для сайта spravki.medokey.top с 12 пунктами, включая главные страницы и элементы. Дизайн нужно сделать в Figma с доступом на редактирование. Срок выполнения - 2 недели, оплата - 5 000 руб. Дизайн должен быть уникальным и адаптивным, с пояснениями в макетах. Общее время работы - 8-16 часов.

    Figma
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайн односторонничного сайта

    $30

    Требуется разработка дизайна одностраничного сайта по предоставленному техническому заданию. Есть примеры для вдохновения. Желательно создание макета в Figma. Обратите внимание на указанные требования и детали в ТЗ.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг для юриста

    Требуется разработка лендинга на 10 экранов для юриста, специализирующегося на гражданском праве. Включите сроки и стоимость работы, ориентируясь на количество страниц. Точный прайс будет рассчитан после обсуждения деталей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать дизайн сайта, создать логотип.

    Требуется разработать дизайн сайта для автосервиса MB Club, специализирующегося на ремонте автомобилей марки Mercedes. Необходимы создание логотипа и визиток, с учетом дальнейшей разработки сайта. Ожидается оригинальный и современный подход к дизайну.

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется создание дизайна лендинга, аналогичного сайту noboring-finance.ru. Важно сохранить такое же количество блоков и похожее наполнение. Ожидается, что фрилансер учтет все детали и создаст привлекательный и функциональный дизайн.

    Дизайн сайтов86 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel или Python. Разработка сайта Знакомств

    Ищем фуллстек-разработчика для создания многостраничного мультиязычного сайта знакомств. Требуется проектирование структуры БД, разработка страниц паблика, Личного кабинета и админки. Бюджет проекта составляет 90,000 руб. Рассматриваются варианты на Laravel и Python. Опыт работы от 3-5 лет обязателен.

    FigmaLaravelPython
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад