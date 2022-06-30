Требуется разработка дизайна для сайта spravki.medokey.top с 12 пунктами, включая главные страницы и элементы. Дизайн нужно сделать в Figma с доступом на редактирование. Срок выполнения - 2 недели, оплата - 5 000 руб. Дизайн должен быть уникальным и адаптивным, с пояснениями в макетах. Общее время работы - 8-16 часов.
UX/UI дизайн веб-сервиса, дизайн сайта для него
Подробное описание во вложении.
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