Требуется разработка дизайна для сайта spravki.medokey.top с 12 пунктами, включая главные страницы и элементы. Дизайн нужно сделать в Figma с доступом на редактирование. Срок выполнения - 2 недели, оплата - 5 000 руб. Дизайн должен быть уникальным и адаптивным, с пояснениями в макетах. Общее время работы - 8-16 часов.